BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yüzde 0,92 Değer Kazandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,92 değer kazanarak 11.063,03 puana yükseldi.

Dün 10.962,02 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne yatay seyirle ve 0,03 puan azalışla 10.961,99 puandan başladı.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 101,01 puan ve yüzde 0,92 değer kazancıyla 11.063,03 puana çıktı.

Endeks günün ilk yarısında en düşük 10.933,63, en yüksek 11.075,82 puanı gördü.

Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 2,16, mali endeks yüzde 1,04, sanayi endeksi yüzde 0,49 ve hizmetler endeksi yüzde 0,39 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 69'u yükselirken 30'u düştü. En çok işlem gören hisse senetleri Sasa Polyester, Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, ASELSAN ile Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ oldu.

Altının ons fiyatı 3 bin 326 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 36,65, bileşik getirisi yüzde 40,01 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1650, sterlin/dolar paritesi 1,3500 ve dolar/yen paritesi 147,5 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 40,9280 liradan, avro 47,6980 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,3 artışla 3 bin 326 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili de yüzde 0,3 yükselişle 65,8 dolardan işlem görüyor.