Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,66 değer kaybederek 14.106,22 puana geriledi.

Dün 14.200,20 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 9,05 puan ve yüzde 0,06 azalışla 14.191,15 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 93,97 puan ve yüzde 0,66 düşüşle 14.106,22 puana indi.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 14.101,92 puanı, en yüksek 14.219,96 puanı gördü.

Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 2,71, hizmetler endeksi yüzde 0,67 ve mali endeks yüzde 0,20 değer kaybederken sanayi endeksi yüzde 0,05 değer kazandı.

Önceki kapanışa kıyasla günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 29'u yükselirken 67'si düştü, 4'ü yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri Astor Enerji, Sasa Polyester, ASELSAN, Akbank ve Halkbank oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 440 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 39,53, bileşik getirisi yüzde 43,44 olarak gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1610, sterlin/dolar paritesi 1,3450 ve dolar/yen paritesi 159,8 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 45,9600 liradan, avro 53,4200 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 1 azalışla 4 bin 440 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 3,1 artışla 98,2 dolardan işlem görüyor.