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Borsa günün ilk yarısında geriledi

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, jeopolitik gerilimler ve küresel piyasalardaki karışık seyirle günün ilk yarısında yüzde 0,66 değer kaybederek 14.106,22 puana geriledi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,66 değer kaybederek 14.106,22 puana düştü.

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 93,97 puan ve yüzde 0,66 düşüşle 14.106,22 puana indi.

Toplam işlem hacmi 83 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,41, holding endeksi yüzde 0,83 değer kaybetti.

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 2,84 ile finansal kiralama faktoring, en fazla kaybeden ise yüzde 1,54 ile iletişim oldu.

Küresel piyasalarda Orta Doğu'da süren jeopolitik gerilimler ve ABD'nin bazı ülkelere yönelik gümrük vergisi uygulayacağına ilişkin haber akışıyla karışık bir seyir izleniyor.

Yurt içinde ise Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, Avrupa borsalarındaki negatif seyre paralel günün ilk yarısında değer kaybetti.

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD'de hizmet sektörü ve bileşik Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), ADP özel sektör istihdamı ve Fed'in Bej Kitap raporunun takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.000 ve 13.900 puanın destek, 14.200 ve 14.300 puanın direnç konumunda olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt
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