Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 9,62 puan ve yüzde 0,07 artışla 14.211,86 puana yükseldi.

Toplam işlem hacmi 78,7 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,12, holding endeksi ise yüzde 0,09 değer kaybetti.

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 1,62 ile turizm, en çok kaybeden ise yüzde 1,26 ile tekstil deri oldu.

Küresel piyasalarda, ABD ile İran'ın uzlaşı sağlanabileceğine yönelik artan umutlarla pozitif bir seyir öne çıkarken Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi de küresel piyasalara paralel günün ilk yarısını pozitif tamamladı.

Yurt içinde açıklanan verilere göre, Hazine nakit dengesi, geçen ay 279 milyar 578 milyon lira açık verdi.

Analistler, günün geri kalanında ABD'de New York Fed imalat endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.300 ve 14.400 puanın direnç, 14.100 ve 14.000 puanın destek konumunda olduğunu ifade etti.