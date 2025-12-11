Haberler

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Güncelleme:
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,54 değer kazanarak 11.254,04 puana çıktı. Bankacılık ve holding endeksleri de yükseliş gösterirken, ekonomik verilerin takip edileceği belirtildi.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 60,15 puan ve yüzde 0,54 artışla 11.254,04 puana yükseldi.

Toplam işlem hacmi 45,2 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,59, holding endeksi yüzde 0,39 değer kazandı.

Sektör endekslerinde en çok yükselen yüzde 1,51 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok düşen ise yüzde 1,71 ile turizm oldu.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) dün faiz indirimine gitmesine rağmen temkinli çizgisini korumasıyla karışık bir seyir izlerken yurt içinde gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) para politikası kararlarına çevrildi.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, aralık ayında TCMB'nin politika faizini 150 baz puan indirerek yüzde 38'e çekmesini bekliyor.

Analistler, günün devamında yurt içinde TCMB'nin faiz kararı ile haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları, dış ticaret dengesi ve toptan eşya stoklarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.350 ve 11.450 puanın direnç, 11.100 ve 11.000 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt - Ekonomi
