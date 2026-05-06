Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 3,30 değer kazanarak 14.974,05 puana ulaştı. Küresel piyasalardaki olumlu gelişmelerle birlikte, gün içindeki işlem hacmi 150,4 milyar lira oldu. Bankacılık ve holding endeksleri de değer kazandı.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 478,29 puan ve yüzde 3,30 artışla 14.974,05 puana çıktı.

Toplam işlem hacmi 150,4 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 4,59, holding endeksi ise yüzde 3,05 değer kazandı.

Sektör endekslerinin tümü yükselirken en çok yükselen yüzde 5,34 ile spor oldu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan gemilerin geçişine yönelik yardım girişimi olarak nitelendirilen Özgürlük Projesi'nin kısa süreliğine durdurulmasına yönelik kararının ardından İran ile nihai bir anlaşmaya varılması yönünde büyük ilerleme kaydedildiğini bildirmesi, küresel piyasalarda risk iştahını canlandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi de küresel piyasalara paralel değer kazanırken, 15.000 seviyesinin üzerini test ederek rekor tazeledi ve günün ilk yarısını pozitif tamamladı.

Analistler, günün geri kalanında Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin haber akışının yanı sıra ABD'de ADP özel sektör istihdamı verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 15.100 ve 15.200 puanın direnç, 14.900 ve 14.800 puanın destek konumunda olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt
