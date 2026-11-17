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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,53 değer kaybederek 11.661,00 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 180,8 puan azalırken toplam işlem hacmi 102,6 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,16, holding endeksi yüzde 1,02 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,37 ile finansal kiralama faktoring, en fazla kaybettiren ise yüzde 2,41 ile kimya petrol plastik oldu.

Küresel piyasalarda teknoloji hisselerinde süregelen satış baskısı tüm gün risk iştahının azalmasına neden olurken yurt içinde de BIST 100 endeksi Avrupa borsalarındaki düşüşlere paralel negatif seyir izledi.

Analistler, yarın yurt içinde gündemin sakin olacağını, yurt dışında ise Japonya'da ekim ayı dış ticaret dengesi, İngiltere'de ekim ayı Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE), Avro Bölgesi'nde ekim ayı TÜFE'nin, ABD'de ise kasım ayı 13 haftalık MBA mortgage başvuruları, ekim ayı konut başlangıçları, inşaat izinleri ve FOMC toplantı tutanaklarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.500 ve 11.400 puanın destek, 11.700 ve 11.800 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA