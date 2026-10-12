BIST 100 endeksi günü yüzde 0,94 düşüşle 12.150,67 puandan tamamladı

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,94 değer kaybederek 12.150,67 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 115,3 puan azalırken toplam işlem hacmi 81,5 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,56 değer kazanırken holding endeksi yüzde 0,75 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,93 ile menkul kıymetler, en fazla kaybettiren ise yüzde 5,17 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Analistler, yarın yurt içinde ödemeler dengesi istatistiklerinin, yurt dışında ise Japonya'da eylül ayı Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE), Almanya'da eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE), ABD'de ADP haftalık istihdam değişiminin ve eylül ayı ikinci el konut satışlarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.200 ve 12.100 puanın destek, 12.300 ve 12.400 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının ağustosta 3 milyar 502,9 milyon dolar fazla vereceğini tahmin etti. Ekonomistler, cari işlemler hesabının bu yıl ise 48 milyar dolar açık vereceğini öngördü.

Kaynak: AA