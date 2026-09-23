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BIST 100 endeksi günü yüzde 0,40 artışla 13.251,85 puandan tamamladı

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BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,40 değer kazanarak 13.251,85 puandan tamamladı. BIST 30 endeksi yüzde 0,94 artışla 16.370,07 puana çıkarken, altının kilogram fiyatı yüzde 0,5 düşüşle 6 milyon 748 bin lira oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 53,01 puan artarak 13.251,85 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 46,47 puan ve yüzde 0,35 azalışla 13.152,37 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 13.152,37 puanı, en yüksek 13.357,33 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,40 değer kazanarak 13.251,85 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 152,24 puan ve yüzde 0,94 artışla 16.370,07 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,60 ve hizmetler endeksi yüzde 0,26 değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 0,57 ve teknoloji endeksi yüzde 1,12 değer kazandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 43'ü prim yaptı, 53'ü geriledi. Tüpraş, Türk Hava Yolları, ASELSAN, Astor Enerji ile Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 297 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla yüzde 1,4 azalışla 4 bin 297 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışına göre yüzde 0,5 düşüşle 6 milyon 748 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 36,25, bileşik getirisi yüzde 39,54 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 48,7158, satışta 48,9110 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 48,6982, satışta 48,8934 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1401, sterlin/dolar paritesi 1,3266 ve dolar/yen paritesi 158,2 düzeyinde seyrediyor.

Londra'da kasım vadeli Brent petrolün varili ise yüzde 2,7 artışla 101,7 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA
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