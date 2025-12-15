Haberler

Borsa güne yükselişle başladı

Güncelleme:
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,34 artışla 11.349,23 puana yükseldi. Cuma günü alış ağırlıklı seyrin ardından gün içerisinde bankacılık ve holding endekslerinde de küçük artışlar gözlemlendi. Küresel piyasalardaki belirsizliklere rağmen yurt içi piyasalar pozitivite sergileyerek güne olumlu bir başlangıç yaptı.

Küresel piyasalar, yapay zeka ve teknoloji şirketlerine ilişkin devam eden endişeler ve ABD Merkez Bankasının (Fed) politikalarına dair belirsizliklerle, haftaya negatif başladı. Yurt içi piyasalar ise küresel piyasalardan pozitif ayrışarak güne yükselişle başladı.

Analistler, bugün yurt içinde bütçe dengesi, yurt dışında ise Avro Bölgesinde sanayi üretimi ve New York Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.400 ve 11.500 puanın direnç, 11.200 ve 11.100 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi
