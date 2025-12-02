Haberler

Biruni Üniversitesi'nden Dünya AIDS Günü Sempozyumu

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi, HIV/AIDS farkındalığını artırmak amacıyla düzenlenen sempozyumda güncel tedavi yaklaşımları ve tanı süreçleri ele alındı. Katılımcılar, HIV enfeksiyonunun yönetimi ve toplum sağlığı üzerindeki etkileri hakkında bilgi paylaşımında bulundu.

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dünya AIDS Günü kapsamında düzenlenen HIV/AIDS Sempozyumu'na ev sahipliği yaptı.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, sempozyumun açılış konuşmalarını Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Esra Kaytan Sağlam ve Biruni Üniversitesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Müzeyyen Mamal Torun gerçekleştirdi.

Prof. Dr. Sağlam, HIV farkındalığının artırılmasının toplum sağlığı açısından taşıdığı öneme işaret ederek, üniversitenin bu alandaki bilimsel katkılarını vurguladı.

Prof. Dr. Torun ise HIV enfeksiyonuna karşı multidisipliner yaklaşımın gerekliliğiyle ilgili ve değerlendirmelerde bulundu. Torun, küresel epidemiyolojik verileri Türkiye verileriyle karşılaştırarak mevcut duruma dair bilgi paylaştı.

Sempozyumun ilk sunumunu gerçekleştiren Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Yağmur Ekenoğlu Merdan, "HIV'in Yolculuğu: Tarihten Günümüze Bilimin İzinde" başlığı altında virüsün keşfi ve bilimsel gelişmeleri aktardı.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'dan Prof. Dr. Sevgi Ergin, HIV'in biyolojisi, bulaşma yolları ve korunma yöntemleri hakkında bilgi verdi.

Bahçeşehir Üniversitesinden Prof. Dr. Gülden Çelik, hızlı testler ve ileri moleküler yöntemlerin HIV tanısındaki yerini anlattı.

Koç Üniversitesinden Doç. Dr. Mert Ahmet Kuşkucu ise "Tedavide Güncel Yaklaşımlar" başlıklı konuşmasında uzun etkili ilaçlar ve yeni tedavi modellerine değindi.

Sempozyum, "Tanı, Tedavi ve Klinik Yönetimde Zorluklar-2025 Değerlendirmesi" başlıklı panelle sona erdi.

Oturumda, tanı süreçlerinde karşılaşılan sorunlar, ilaç direnci ve klinik yönetimdeki güçlükler ele alındı.

"Risk gruplarında test alışkanlığının güçlendirilmesi büyük önem taşıyor"

Açıklamada sempozyumda yaptığı konuşmaya yer verilen Prof. Dr. Müzeyyen Mamal Torun, HIV vakalarındaki artışa dikkati çekerek, erken tanı, düzenli test yaptırma ve korunma yöntemlerinin doğru uygulanmasının kritik önem taşıdığını belirtti.

Torun, "Erken tanı, düzenli test yaptırma ve korunma yöntemlerinin doğru uygulanması, epideminin kontrol altına alınmasında temel unsurlardır. Tanı almamış bireyler, farkında olmadan bulaş zincirine katkıda bulunduğu için özellikle risk gruplarında test alışkanlığının güçlendirilmesi büyük önem taşımaktadır." değerlendirmelerinde bulundu.

Torun, tedavi süreçlerine de değinerek, şu bilgilendirmelerde bulundu:

"Güncel antiviral tedavilerle HIV, düzenli takip edildiğinde yönetilebilir bir kronik hastalık haline gelmiştir. Ancak tedavinin aksatılması, ilaç direnci gelişimi ve geç başvuru, hastalığın seyrini olumsuz etkileyen en kritik faktörlerdir."

Kaynak: AA / Sibel Morrow - Ekonomi
