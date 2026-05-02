Birleşmiş Markalar Derneği, Anneler Günü haftasında 6 milyar lira ek ciro bekliyor

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, bu yıl Anneler Günü haftasında bir önceki haftaya göre 6 milyar liralık artışla 150 milyar liralık ciro olabileceğini tahmin ettiklerini belirtti.

BMD'den yapılan açıklamada, Öncel'in Anneler Günü harcamalarıyla ilgili değerlendirmesine yer verildi.

Öncel, indirimlere rağmen markalı perakendede adet satışlar bakımından sınırlı bir artışın olduğu dönemde, dini bayramlar ve özel günler için hediyelik alışverişinin belli kategorilere kısmen de olsa nefes alma imkanı sağladığını belirtti.

Anneler Günü'nün en çok hediyelik alışverişinin yapıldığı özel günler arasında ilk sırada yer aldığına işaret eden Öncel, "Bu özel günde hediyelik olarak çiçeğin yanı sıra en çok mücevher, takı, kozmetik, giyim, elektronik eşya ve küçük ev aletleri tercih ediliyor." ifadesini kullandı.

Merkez Bankası verilerine göre 2025'in Anneler Günü haftasında giyim, aksesuar, beyaz eşya, elektrik elektronik, mücevher, mobilya, ev tekstili, sağlık, kozmetik ve yemek kategorilerindeki kartlı harcamalarda yaklaşık 4,7 milyar liralık artış görüldüğünü belirten Öncel, şunları kaydetti:

"Bahsettiğim ürün gruplarında önceki hafta 114,5 milyar lira olan kartlı harcama tutarı, Anneler Günü haftasında 119,2 milyar liraya ulaşmıştı. Bu yıl Anneler Günü haftasında hediyelik kategorilerinde kartlı harcamada bir önceki haftaya göre 6 milyarlık bir artışla 150 milyar liralık ciro olabileceğini tahmin ediyoruz. Markalarımız her yıl olduğu gibi bu yıl da Anneler Günü'ne özel, farklı segmentlere hitap eden kampanyalar ve avantajlı teklifler hazırladı.

Hediyelik için online alışverişi tercih edenler siparişlerini vermeye başladı. Fiziki mağazalarda ise alışverişin büyük bölümünün 9 Mayıs Cumartesi günü gerçekleşmesini bekliyoruz. 9 Mayıs'ta mücevher, takı ve kozmetik ürünlerinin adet satışlarında yüzde 100, giyim, aksesuar ve küçük ev aletlerinde ise yüzde 25-30 civarında artış olacağını öngörüyoruz."