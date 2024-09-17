Bireysel Emeklilik Sistemi, Türkiye'nin Ekonomisine Umut Olacak

Yeditepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gaye Gencer, bireysel emeklilik sisteminin, hem bireylere hem de ülke ekonomisine önemli katkı sağlayan bir araç olduğunu değerlendir

Üniversiteden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Gaye Gencer, hükümetin bireysel emeklilik sistemine yönelik teşvikleri artırarak ve kapsamını genişleterek önemli bir adım attığını belirtti.

Gencer, dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de yaşlanan nüfus, azalan doğum oranları ve çalışan-emekli dengesindeki bozulmanın sosyal güvenlik sistemleri üzerinde büyük baskı oluşturduğunu aktararak, "Bu durum, bireylerin emeklilik dönemlerini güvence altına almak için alternatif çözümler aramasına neden oluyor. Bu bağlamda, bireysel emeklilik sistemi, hem bireylere hem de ülke ekonomisine önemli katkı sağlayan bir araç olarak öne çıkıyor." ifadelerini kullandı.

Hükümetin bireysel emeklilik sistemine yönelik teşvikleri artırması ve işverenlerin sisteme katılımını teşvik etmesinin, sistemin daha da güçlenmesini sağlayacağına dikkati çeken Gencer, sistemin sağladığı avantajlara ilişkin yaptığı değerlendirmede, daha fazla kişinin sisteme dahil olacağını ve sistemin büyümesinin hızlanacağını kaydetti.

Gencer, teşviklerin sağladığı avantajlarla sistemin daha güçlü hale geleceğinin altını çizerek, "Büyük bir katılımcı kitlesi, sistemin istikrarlı ve sürdürülebilir olmasını sağlayacak. Ekonomiye güven artacak. Sistemin güçlenmesi, yabancı yatırımcıların ülkeye olan güvenini artıracak." yorumunda bulundu.

"Bireysel emeklilik, Türkiye'nin geleceği için parlak bir umut ışığı olacak"

Bireysel emeklilik sisteminin Türkiye'nin milli sermaye birikimi yaratma hedefine önemli katkı sağlayacağını vurgulayan Gencer, şunları bildirdi:

"Milyonlarca kişinin küçük meblağlarla yaptığı tasarrufların, büyük bir sermaye havuzunun oluşmasını sağlayacak ve bu havuz, ülke ekonomisinde yatırıma dönüşerek istihdamı artıracak, üretimi canlandıracak ve ülkenin kalkınmasına önemli katkı sağlayacaktır."

Gencer, gelecekte, bireysel emeklilik sisteminin daha da dijitalleşmesi, yeni nesil yatırım araçlarının sisteme entegre edilmesi ve uluslararası standartlara uygun hale getirilmesinin beklendiğine değinerek, bu sayede sistemin, hem bireyler hem de ülke ekonomisi için daha da cazip hale geleceğini ifade etti.

Bireysel emeklilik sisteminin, sadece bireylerin emeklilik dönemlerini güvence altına almalarını sağlamakla kalmayacağını, aynı zamanda ülke ekonomisinin güçlenmesine ve sürdürülebilir büyümesine de önemli katkılar sağlayacağının altını çizen Gencer, "Hükümetin aldığı kararlar, bireylerin bilinçlenmesi ve sistemin daha da geliştirilmesiyle bireysel emeklilik, Türkiye'nin geleceği için parlak bir umut ışığı olacak" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Gencer, bireysel emeklilik sisteminin avantajlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, sistemin emeklilik döneminde ek bir gelir kaynağı oluşturarak yaşam standardını yükselteceği belirterek, sistemin avantajlarını şöyle sıraladı:

"Düzenli birikimler, enflasyonun eritici etkilerine karşı bir kalkan görevi görür. Devlet katkısı ve vergi avantajları, tasarrufu teşvik eder. Çeşitli yatırım seçenekleri sayesinde risk dağılımı yapılarak, birikimlerin güvenliği sağlanır. Büyük bir sermaye havuzunun oluşmasına katkı sağlayarak, ekonomiye can verir ve istihdamı artırır. Kayıtlı çalışmayı teşvik ederek, sosyal güvenlik sisteminin gelirini artırır."