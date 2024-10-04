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Bir dilim baklavaya verdiği para, ağızları açık bıraktı

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Bir akaryakıt istasyonundan aldığı bir dilim baklavaya 40 lira ödeyen vatandaş isyan etti. Vatandaş, "Gerçekten anlamıyorum. İnsanın aklıyla oynuyorlar. Böyle bir şey olamaz." dedi.

Benzin almak için girdiği akaryakıt istasyonunun marketinden bir dilim baklava alan vatandaş, ödediği parayla ağızları açık bıraktı. Bir dilim baklavaya 40 lira ödeyen vatandaş, yayınladığı videoyla tepki gösterdi.

"BİR DİLİM BALAVA NEDEN 40 LİRA?"

Videoda baklavayı gösteren vatandaş, "Bir dilim baklava neden 40 lira? Gerçekten anlamıyorum. İnsanın aklıyla oynuyorlar. Böyle bir şey olamaz. Şu küçücük dilim baklava 40 lira. Bunun maliyeti nedir?" dedi.

Bir dilim baklavaya verdiği para, ağızları açık bıraktı
Kaynak: Haberler.com / Ekonomi

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Yorumlar (11)

MR CAMEL:

almak zorunda değilsin baklavacı dukkanına git arkadaş böyleri cıkıyır yaygara yapıyor benzın istasyonları marketlerden bakkalardan daha pahalı olduğu arabası olanlar biliyor zaten

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Uyuma Dostum:

Alırken fiyatı yazıyor orada almasaydın.

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Altay Bozkurt:

ALMA NEDEN ALDIN?? TIKTOKCUMUSUN??

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10
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Hasan Turk:

Tek baklava donem8ndeyiz ama akp yuzde 30 oy aliyor demekki hakediyoruz.

18
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aRMa 1979:

Guzel fiyat

7
5
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Sami İşgören:

alma.zorlamı sattılar sana hem alıp hemde şikayet ediyorsun,havamı atıyon bir dilim baklavaya kırk tl verdim diye.

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Yavuz Tatlı:

alma oğlum mecburmusun

8
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Enver Çelik:

İki dilim e 87tl verdim geçen hafta .bunlar yil başına kadar .dilimi 80lira olacak

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Serkan Aygun:

Kaliteli baklava ise normal fiyat şaşılacak bir şey yok zaten kilosu 750 TL gariban yiyemez taneye vurursan op paraya gelir ambalaj parasıyla

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Düsünür:

Tum malzemeleri alirken vergi Ambalaji vergi paketleme yaparken tukettigi elektrik vergi toptanciya verirken vergi. petrolcude sana satarken vergi. Birde boyle dusunun. Paramizin degerinide dustugunu goz onunde bulundurursan eger uyguna almissin

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