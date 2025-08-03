Bingöl Balı, Türkiye'nin AB Tescilli İlk Balı Olma Özelliğini Kazandı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin bugün itibarıyla dünyada kovanda 3'üncü, bal üretiminde de 2'nci sırada yer aldığını belirterek, "Bingöl de Türkiye'nin önemli bal üretim merkezlerinden bir tanesi." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Yumaklı, Bingöl Üniversitesi Modern Arıcılık Kompleksi'nde, Avrupa Birliği (AB) tarafından coğrafi işaret tescili alarak Türkiye'nin AB nezdinde tescil edilen ilk balı olma özelliği kazanan Bingöl balının ilk sağımı için düzenlenen etkinliğine katıldı. Özel kıyafetlerle bal hasadı yapan Yumaklı, ürünlerle ilgili bilgi aldı.

Yumaklı, hasadın ardından yaptığı açıklamada, arıcılığın ülkenin en önemli tarımsal faaliyetlerinden olduğuna dikkati çekti.

Türkiye'nin bal üretimiyle ilgili kabiliyetlerini ve kaliteli üretimle ilgili potansiyelini geliştirmek için Bakanlıkça farklı teşvik ve destekler verildiğine işaret eden Yumaklı, "Türkiye bugün dünyada kovanda 3. sırada, bal üretiminde de 2. sırada yer alıyor. Bingöl de Türkiye'nin önemli bal üretim merkezlerinden bir tanesi, kovanda 14. sırada, bal üretiminde de 17. sırada. Bingöl, son 23 yılda kovan sayısını 4 kat artışla 179 bine çıkarmış durumda. Yıllık 1445 ton bal üretimi yapılıyor." bilgisini paylaştı.

Yumaklı, Bingöl Üniversitesinin tarım ve havza bazlı kalkınma alanında pilot üniversite olduğunu da ifade ederek, üniversitenin özellikle arı ve arı ürünleriyle ilgili çalışmalarının sektörün gelişmesine yönelik önemli bir vizyonu ortaya koyduğunu bildirdi.

Sadece üniversitenin değil sektörün de üretime yatkınlığının ve kabiliyetinin önemini vurgulayan Yumaklı, Bingöl balının, Türkiye sınırlarının dışına taşmış ünüyle dünyada önemli bir marka olacağına inandığını kaydetti.