Binance TR, Şikayetvar'dan En Yüksek Çözüm Başarı Puanını Aldı

Binance TR, şikayet ve çözüm platformu Şikayetvar'ın son bir yıllık dönemi kapsayan "Çözüm Başarısı" değerlendirmesinde en yüksek puanı alan şirket olarak gösterildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kripto varlık platformu Binance TR, kullanıcı memnuniyetindeki başarısını elde ettiği başarılarla tescilledi.

Binance TR, Şikayetvar tarafından yayımlanan "Çözüm Başarısı" verilerinde 100 üzerinden 77 puan aldı. Bu performansla şirket, tüm rakiplerini geride bırakarak ilk sıranın sahibi oldu.

Bu sıralama, kripto varlık platformlarının büyüklüğü, şikayet sayısı veya şikayet oranlarından bağımsız olarak, yalnızca son bir yılın şikayetçi memnuniyet puanlarına dayanarak Şikayetvar tarafından oluşturuldu.

Öte yandan, küresel pazar araştırma ve kamuoyu firması İpsos tarafından 1000 Türk katılımcıyla gerçekleştirilen anket sonuçlarına göre, kripto varlık platformları hakkında bilgi sahibi Türk kullanıcılarının yüzde 72'si, Binance TR hakkında olumlu görüş bildirdi. Katılımcıların yüzde 70'i ise Binance TR'ye güvendiğini ifade etti.

"Doğru yolda olduğumuz teyit edildi"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Binance TR Genel Müdürü Mücahit Dönmez, en önemli önceliklerinin, kullanıcılarının güvenliği ve memnuniyeti olduğunu belirtti.

Araştırma sonuçlarını değerlendiren Dönmez, şunları kaydetti:

"Şikayetvar tarafından açıklanan bu sonuç ve diğer araştırma bulguları, kullanıcılarımızın bize duyduğu güvenin somut bir yansıması. Bu güven, müşteri destek ekibimizin özverili çalışmaları ve platformumuzun her geçen gün kullanıcılarımızdan gelen geri bildirimlerle daha da gelişmesi sayesinde mümkün oldu. Amacımız, yalnızca bugünün değil geleceğin de ihtiyaçlarını karşılayan, güvenilir ve kullanıcı dostu bir platform olmak."

Dönmez, kullanıcıların gösterdiği güvenin doğru yolda olduklarını teyit ettiğini ve kendilerini daha iyisini yapmak için motive ettiğini de ifade etti.