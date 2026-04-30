Biman Bangladeş Havayolları, Boeing'den 14 uçak satın alacak

Bangladeş hava yolu şirketi Biman Airlines'ın, Boeing'le 14 uçak satın alımı için anlaşma imzaladığı bildirildi.

Dhaka Tribune'un haberine göre, Biman Airlines tarafından yapılan açıklamada, Boeing'le uçak satın alımı için anlaşma yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu anlaşmanın 10 "Boeing 787 Dreamliner" ve 4 "Boeing 737 Max" tipi uçağı içerdiği ifade edildi.

Biman Airlines'ın Üst Yöneticisi (CEO) Kaizer Sohel Ahmed, anlaşmayla birlikte Bangladeş'in küresel havacılık sektöründeki konumunun güçleneceğini vurguladı.

Bangladeş basınındaki haberlerde ise söz konusu anlaşmanın değerinin yaklaşık 3,7 milyar dolar olduğu kaydedildi.