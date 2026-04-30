Biman Bangladeş Havayolları, Boeing'den 14 uçak satın alacak

Güncelleme:
Bangladeş hava yolu şirketi Biman Airlines'ın, Boeing'le 14 uçak satın alımı için anlaşma imzaladığı bildirildi.

Bangladeş hava yolu şirketi Biman Airlines'ın, Boeing'le 14 uçak satın alımı için anlaşma imzaladığı bildirildi.

Dhaka Tribune'un haberine göre, Biman Airlines tarafından yapılan açıklamada, Boeing'le uçak satın alımı için anlaşma yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu anlaşmanın 10 "Boeing 787 Dreamliner" ve 4 "Boeing 737 Max" tipi uçağı içerdiği ifade edildi.

Biman Airlines'ın Üst Yöneticisi (CEO) Kaizer Sohel Ahmed, anlaşmayla birlikte Bangladeş'in küresel havacılık sektöründeki konumunun güçleneceğini vurguladı.

Bangladeş basınındaki haberlerde ise söz konusu anlaşmanın değerinin yaklaşık 3,7 milyar dolar olduğu kaydedildi.

Kaynak: AA / Ayşe İrem Çakır
İran: Husiler Babülmendep Boğazı'nı kapatacak

İran'a özendiler, onlar da kritik güzergahı kapatıyorlar
Haberler.com
500

Yasak aşk baskını! 20 katlı apartmanın balkonundan kaçmaya çalıştı

20 katlı binada yasak aşk paniği! Kadının eşi ansızın eve gelince...
Süper Lig'de 32'nci hafta hakemleri açıklandı: TFF'den Yasin Kol kararı

TFF'den Yasin Kol için yeni karar

5 yaşındaki Hamza'nın can verdiği köpek dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı

Yürek yakan anlar! Başı boş köpekler minik Hamza'yı böyle parçaladı
İran: Yüzde 40'ı kara ve koridor yollarına aktarılabilir

Çözümü buldular! İran, ABD ablukasını böyle kıracak
Yasak aşk baskını! 20 katlı apartmanın balkonundan kaçmaya çalıştı

20 katlı binada yasak aşk paniği! Kadının eşi ansızın eve gelince...
ABD–Venezuela arasında 7 yıl sonra uçuşlar yeniden başladı

7 yıldan sonra bir ilk: İki ülke arasında hava köprüsü yeniden açıldı
Eşini ve kayınvalidesini öldüren sanıktan hakimi çıldırtan 'öpücük' savunması

Katil zanlısından hakimi çıldırtan "öpücük" savunması