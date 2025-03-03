BİM, Rekabet Kurulu'nun kestiği cezaya itiraz etti
Rekabet Kurulu'nun uzmanların yerinde inceleme yapmasını engellediği gerekçesiyle kestiği 1,3 milyar TL'lik cezaya market zinciri BİM tarafından itiraz edildi.
Market zinciri BİM, Rekabet Kurulu tarafından kurum uzmanlarının yerinde incelemesini engellemesi nedeniyle 1,3 milyar Türk lirası idari para cezasına çarptırılmasına itiraz etti.
Rekabet Kurulu, market zinciri BİM'e kurum uzmanlarının yerinde incelemesini engellemesi nedeniyle 1,3 milyar Türk lirası idari para cezası vermişti.
İTİRAZ EDİLDİ
BİM, cezaya itiraz edeceğini Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla kamuoyuna duyurdu. Şirketin açıklamasında, "İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 11. maddesi hükmü uyarınca, söz konusu para cezasının geri alınması istemiyle Şirketimiz tarafından bugün Rekabet Kurumu Başkanlığı'na itiraz dilekçesi ile başvuru yapılmıştır" ifadeleri kullanıldı.