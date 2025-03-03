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BİM, Rekabet Kurulu'nun kestiği cezaya itiraz etti

BİM, Rekabet Kurulu'nun kestiği cezaya itiraz etti
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Rekabet Kurulu'nun uzmanların yerinde inceleme yapmasını engellediği gerekçesiyle kestiği 1,3 milyar TL'lik cezaya market zinciri BİM tarafından itiraz edildi.

Market zinciri BİM, Rekabet Kurulu tarafından kurum uzmanlarının yerinde incelemesini engellemesi nedeniyle 1,3 milyar Türk lirası idari para cezasına çarptırılmasına itiraz etti.

Rekabet Kurulu, market zinciri BİM'e kurum uzmanlarının yerinde incelemesini engellemesi nedeniyle 1,3 milyar Türk lirası idari para cezası vermişti.

İTİRAZ EDİLDİ

BİM, cezaya itiraz edeceğini Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla kamuoyuna duyurdu. Şirketin açıklamasında, "İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 11. maddesi hükmü uyarınca, söz konusu para cezasının geri alınması istemiyle Şirketimiz tarafından bugün Rekabet Kurumu Başkanlığı'na itiraz dilekçesi ile başvuru yapılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

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Haberler.com / Serhat Yılmaz - Ekonomi
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıYusuf Kanat:

ben bim yerinde olsam Türkiye deki mağazaları kapatır Avrupa'da açarım sen adamın 20 yıllık karına gözdikersen

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Haber YorumlarıBenim Kkk:

Ha ekonomiyi iktidar batirmadi yani bim batirdi apacik wnflasyon nedeni ile yukselen fiyatlari zarar etme paflhasina isletmeler twhdit edilerek siyasi iktidarin sirtindan atilmak isteniyor biz yapilani olani biteni gayet iyi biliyoruz fiyatlari firmalar degi batirdigin ekonomi sebebi ile yuksleen enflasyona bogdurdugun oetam yukseltiyor memurlari marketlere gonderip usule aykiri cezalar kesip medyadan yayinlayarak algi yaratmaniz beyhude çaba artik size asla destek yok

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Haber YorumlarıDoğuş:

Kesilen cezalar kimlerin cebine gidiyor.Ceza keseceginize o miktarda indirm yaptirsaydiniz. Bunlarada çökerlerse şaşırmayın.

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Haber YorumlarıBenim Kkk:

Uygulamalarin altinda senin sorumlulugu marketlere yikma cabani voruyoruz iktidar bos yere .arketlwrin xanini yqpma birkac gunlu ketimet sefisiminden baska ise yaramayacagini senden iyi biliyorsun bizde ekonomiyi batirip kirptigin emekli isci memur maasları hakinda ne diyorsun neden gercek enflasyonu gizliyorsun ondan bahset bu uygullamalarin nedenini biz biliyoruz bunlari geç sen

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