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Bilecik'te Karaağaç Köyü'nde Yol Onarım Çalışmaları Sona Yaklaşıyor

Bilecik Valiliği İl Özel İdaresi ekipleri tarafından Merkez Karaağaç Köyü'nde yapılan yol onarım, güçlendirme ve asfaltlama çalışmaları sona yaklaşıyor. Vali Şefik Aygöl, çalışmaları inceleyerek sıcak asfalt serme işlemine destek verdi. Köy, 3 kilometre asfalt yoluna kavuşacak.