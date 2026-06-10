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Bilecik'te 27 bin dekarda yıllık yaklaşık 15 bin 500 ton kiraz üretimi

Bilecik'te 27 bin dekarda yıllık yaklaşık 15 bin 500 ton kiraz üretimi
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Bilecik ve ilçelerinde kiraz hasadı tüm hızıyla sürerken, 27 bin dekar alanda bu yıl yaklaşık 15 bin 500 ton kiraz üretimi bekleniyor. Vali Sözer, üreticilerle bir araya gelerek hasat çalışmalarını inceledi.

Bilecik ve ilçelerinde kiraz hasadı tüm hızıyla devam derken, 27 bin dekar alanda bu yıl yaklaşık 15 bin 500 ton kiraz üretimi olması bekleniyor.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, merkeze bağlı Ören köyünde kiraz hasadına katılarak üreticilerle bir araya geldi. Hasat çalışmalarını yerinde inceleyen Vali Sözer, üreticilerle sohbet ederek sezonun durumu hakkında bilgi aldı. Bahçelerde kiraz toplayan Vali Sözer, üreticilerin emek ve alın teriyle ortaya koyduğu üretimin ilimiz ekonomisine önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

"Kiraz üretimi Söğüt, Gölpazarı, Yenipazar, Osmaneli ve İnhisar ilçelerinde yoğun yapılıyor"

Bilecik'in uygun iklim şartları ve üretim potansiyeliyle Türkiye'nin önemli kiraz üretim merkezlerinden biri olduğunu belirten Vali Sözer, kiraz yetiştiriciliğinin başta merkez ilçe olmak üzere Söğüt, Gölpazarı, Yenipazar, Osmaneli ve İnhisar ilçelerinde yoğun olarak yapıldığını vurgulayarak, "İlimizde yaklaşık 27 bin dekar alanda kiraz üretimi gerçekleşerek, yıllık yaklaşık 15 bin 500 ton ürün elde edildi. Erkenci ve kaliteli üretimiyle öne çıkan Bilecik kirazının hem iç piyasada hem de ihracatta önemli bir yere sahip. Hasat sezonunun tüm üreticilerimiz için hayırlı ve bereketli olsun. Tarımsal üretimin güçlenmesi ve üreticilerimizin desteklenmesi adına çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğiz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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