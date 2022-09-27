Biden, petrol şirketlerine 'Fiyatları indirin' çağrısı yaptı!

Son günlerde enerji piyasasındaki gerileme tüm dünyada benzin fiyatlarında indirime gidilmesi beklentisini gündeme getirdi. Amerika Başkanı Joe Biden, bugün yaptığı konuşmada petrol şirketlerine seslenerek 'fiyatları düşürün' çağrısı yaptı.

Amerikan Merkez Bankası FED'in faiz kararı sonrası petrol fiyatlarında da bir gerileme gözlendi. Brent petrolün 90 doların altında düşmesinin ardından tüm dünyada petrol fiyatlarının aşağı çekileceğine dair beklenti oluştu. ABD Başkanı Biden, petrol şirketlerine seslendi.

DÜŞEN PETROL FİYATLARI POMBAYA YANSIMIYOR

Biden, konuşmasında petrol fiyatlarında gerileme olmasına rağmen bunun fiyatlara yansımadığını ifade etti. Biden "Bu arada petrol ve gaz şirketleri milyarlarca dolarlık rekor kârlar açıklamaya devam ediyor" sözlerini kullandı. ABD Başkanı, ülke çapında fiyatlarda dengesizlik olduğunu anlatarak düşük ham petrol işleme kapasitesi nedeniyle fiyatların Batı eyaletlerinde daha yüksek olduğunu anlattı.

BIDEN:POMPA FİYATINI DÜŞÜRÜN

Biden fiyatların düşürülmesi gerektiğini vurgulayarak "Akaryakıt istasyonu işleten ve pompa fiyatlarını belirleyenlere mesajım net; Ürün için ödediğiniz maliyeti yansıtmak için pompada fiyatı düşürün" sözlerini kullandı.

DAHA ÖNCEDE BENZER ÇAĞRIDA BULUNDU

ABD Başkanı daha öncede benzer bir çağrıda bulunmuştu. Yılbaşında benzin fiyatlarının galon başına 5 doları aşmasının ardından fiyatlarının düşürülmesini istemişti.