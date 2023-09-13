Beyşehir'de Dere Islah Çalışmaları Devam Ediyor

DİS 4. Bölge Müdürlüğü tarafından Beyşehir ilçesine bağlı Esence Mahallesi'nden geçen Ali Deresinin taşkınlarından yerleşim merkezinin korunması amacıyla başlatılan dere ıslah çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda yaz dönemi sebebiyle su akışı olmayan dere üzerinde 1000 metrelik trapez kanal oluşturulurken 1 de menfez inşaatının yapımı devam ediyor. DSİ 4. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, yürütülen proje ile 1 mahalle ve 320 dekar alanın olası taşkınlardan korunacağı kaydedildi.