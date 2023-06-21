Beypazarı'nda örnek meyve bahçesi ve seralarda çilek üretimi sürüyor

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde belediyenin üretim yapmak isteyenleri teşvik etmek amacıyla 7 yıl önce kurduğu örnek meyve bahçesi ve seralarda üç farklı türde çilek üretimi sürüyor. Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, yaptığı açıklamada, katma değeri yüksek ürünlerle tarımda Beypazarı'nın potansiyelini artırmak amacıyla 130 dönüm alanda örnek bahçe kurduklarını belirterek, 'Çiftçilerimize destek verecek, üretimlerini şekillendirecek alanlarda denemelerimizi yaptık. Çalışmalarımız içerisinde şu an öne çıkan çilek oldu. Hem seranın içinde hem de açık alanda çilek yetiştiriyoruz.' dedi. Kaplan, çilekte üç türde çok güzel sonuçlar elde ettiklerini ifade etti.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde belediyenin üretim yapmak isteyenleri teşvik etmek amacıyla 7 yıl önce kurduğu örnek meyve bahçesi ve seralarda üç farklı türde çilek üretimi sürüyor.

Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, yaptığı açıklamada, katma değeri yüksek ürünlerle tarımda Beypazarı'nın potansiyelini artırmak amacıyla 130 dönüm alanda örnek bahçe kurduklarını belirterek, "Çiftçilerimize destek verecek, üretimlerini şekillendirecek alanlarda denemelerimizi yaptık. Çalışmalarımız içerisinde şu an öne çıkan çilek oldu. Hem seranın içinde hem de açık alanda çilek yetiştiriyoruz." dedi.

Kaplan, çilekte üç türde çok güzel sonuçlar elde ettiklerini ifade etti.