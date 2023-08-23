Beyoğlu ve Şişli'de Yolcu Seçen Taksicilere Para Cezası

Beyoğlu ve Şişli'de sivil trafik ekipleri tarafından yolcu seçen taksicilere 20 bin 320 TL para cezası kesildi. Taksicilerin araçları da trafikten men edildi.

Beyoğlu ve Şişli'de sivil trafik ekipleri tarafından yolcu seçen taksicilere 20 bin 320 TL para cezası kesildi. Öte yandan taksicilerin araçları bağlanarak trafikten men edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı sivil trafik ekipleri tarafından, Beyoğlu ve Şişli'de kısa mesafe yolcu almayan, müşteri seçen taksi sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirildi. Beyoğlu'ndaki denetimde, Sıraselviler Caddesi girişinde bekleyen sivil unsurlar tarafından yolcu seçen taksicilerin belirlenmesinin ardından 200 metre ileride bulunan diğer ekiplerce bu kişiler durduruldu. 4 taksi sürücüsüne yolcu seçtikleri için toplam 16 bin 256 TL ceza yazıldı. Yolcu seçen sürücülerin kullandığı araçlar da bağlanarak trafikten men edildi.

Şişli'de yapılan denetimde de yolcu seçen bir başka taksi sürücüsüne 4 bin 64 TL ceza kesilerek aracı trafikten men edildi. Ekiplerin, yolcu seçen taksi sürücülerinin belirlenerek cezalandırılmasına yönelik denetimlerinin devam edeceği öğrenildi. - İSTANBUL