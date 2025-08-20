Beymen Group, İnsan Kaynakları Alanında Ödüllerle Taçlandırıldı

BEYMEN Group, çalışanlarının gelişimi ve esenliğini merkeze alan yenilikçi insan kaynakları uygulamaları, eğitim, gelişim ve liderlik programları alanında Stevie Awards ve Brandon Hall Group Excellence Awards'ta toplam 5 ödülün sahibi olduğunu duyurdu.

Beymen Group, yenilikçi insan kaynakları uygulamaları, eğitim, gelişim ve liderlik programları alanında ödül kazandığını aktardı. Beymen Group Academy Eğitim ve Gelişim Programı 'Best Learning ve Developlement' ve Liderlik Okulu altındaki BG Lead Programı; 'Achievement in Leadership Development' kategorilerinde Stevie Awards'ta gümüş ödül kazanan Beymen Group; genç yetenek program BG Young Talent ile 'Achievent in Recruitment and Talent Acquisition' kategorisinde ise bronz ödülün sahibi oldu.

BRANDON HALL GROUP EXCELLENCE AWARDS'TAN İKİ ALTIN ÖDÜL

Beymen Group, insan kaynakları dünyasının en prestijli ödülleri arasında yer alan Brandon Hall Group Excellence Awards'ta ise iki farklı kategoride altın ödüle layık görüldü. Beymen Group Academy tarafından hayata geçirilen ve lüks perakende sektöründe örnek teşkil eden Liderlik, Servis Kültürü ve Profesyonel Gelişim Okulları ile "Learning & Development – Learning Strategy" kategorisinde altın ödülün sahibi oldu. Beymen Group'a Brandon Hall Group Excellence Awards'ta altın ödül kazandıran bir diğer önemli program ise BG Lead çatısı altında genel müdürlük ve mağazalardaki tüm yönetsel seviyeleri kapsayacak şekilde tasarlanan liderlik programları oldu. Leadership Development kategorisinde ise Beymen Group Academy'nin liderliği bir unvanın çok ötesinde, bireyin taşıdığı sorumluluk ve etki alanı ile bütünleştiren liderlik programları, kurum kültürüne kattığı stratejik değer ile altın ödüle layık görüldü.