Beymen Club Sailing Team'den ikincilik

Beymen Club Sailing Team, Cumhurbaşkanlığı 7. Uluslararası Yat Yarışları'nın açılış etabını genel klasman ikincisi olarak tamamladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, farklı ülkelerden yüzlerce sporcunun katılımıyla gerçekleşen organizasyonun ilk etabı Çanakkale Zafer Kupası sona erdi.

Toplamda 7 kupanın el değiştireceği, 5 ayak ve 14 yarıştan oluşan serinin ilk ayağında ekipler, taktiksel becerilerini İstanbul Boğazı'nda, dayanıklılıklarını ise açık denizde sergiledi. İstanbul Boğazı etabında rakiplerini geride bırakarak birincilik elde eden Beymen Club Sailing Team, İstanbul-Çanakkale hattındaki "offshore" etabında ise ikincilik derecesine ulaştı.

Beymen Club Sailing Team, bu sonuçların ardından etkinliğin açılış etabını genel klasman ikincisi olarak tamamladı. Serinin ilk ödül töreni, Çanakkale'de gerçekleştirildi. Genel klasmanda trofe ikincisi olan takım, kupasını Çanakkale Valisi Ömer Toraman'ın elinden aldı.

Uzun soluklu organizasyon, 19 Mayıs'ta Kurtuluş Kupası, 30 Ağustos'ta Zafer Kupası ve 29 Ekim'de Cumhuriyet Kupası ile devam edecek. İlk ayaktan podyumla ayrılan Beymen Club Sailing Team, organizasyonda şampiyonluk mücadelesi vermeyi hedefliyor.