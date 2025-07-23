Beymen Club Sailing Team 54. Deniz Kuvvetleri Kupası'nda Başarı Elde Etti

Beymen Club Sailing Team, 54. Deniz Kuvvetleri Kupası'nda kendi grubunda üçüncülük, genel sıralamada ise dördüncülük elde etti

Şirketten yapılan açıklamaya göre, geçen sene Bosphorus Sailing Academy işbirliğiyle kurulan Beymen Club Sailing Team, bu yıl ikinci sezonunda Türkiye'nin önde gelen yelken yarışlarından birinde önemli bir başarıya imza attı.

Yelken sezonuna hızlı bir giriş yapan Beymen Club Sailing Team, yılın ilk aylarında Türkiye'nin prestijli yarışlarında elde ettiği başarılı sonuçlarla dikkatleri üzerine çekti. Takım, bu sürecin devamında üç gün boyunca mücadele verdikleri, 54. Deniz Kuvvetleri Kupası'ndan, güçlü bir performansla dönüyor.

Beymen Club Sailing Team, 54. Deniz Kuvvetleri Kupası'nda 26 takım arasında kendi grubunda üçüncü, genel sıralamada dördüncü olarak, yelken sporuna olan katkıyı büyütmeye ve Beymen Club ruhunu mavi sulara taşımaya devam ediyor.

Beymen Club Sailing Team, yalnızca performansıyla değil, denizlere taşıdığı modern, dinamik ve ilham verici stil anlayışıyla da fark yaratmayı hedefliyor.