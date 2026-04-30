Beymen Club'dan Anneler Günü koleksiyonu

Güncelleme:
Beymen Club, Anneler Günü'ne yönelik sanatçı Çağla Ulusoy işbirliğiyle hazırladığı sınırlı sayıdaki ipek eşarp koleksiyonunu tanıttı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Beymen Club, modaya olan yaklaşımını sanatçıya verdiği destekle birleştirerek Anneler Günü'nü "Art Collaboration with Çağla Ulusoy" projesiyle kutluyor.

Eserlerinde farklı kültürlerin izlerini soyut bir görsel dil aracılığıyla işleyen sanatçı Çağla Ulusoy ile hazırlanan Anneler Günü koleksiyonu, sanatın ilhamıyla şekillendi.

Farklılıkları harmanlayarak eserlerinde doğaçlamayı ön planda tutan Ulusoy'un imzasını taşıyan iki farklı desenden oluşan ipek eşarp seçkisi, estetik değerini detaylarla yansıtıyor. Özel tasarım kutularda ve iki farklı boy seçeneğiyle sunulan eşarplar, tasarım diliyle öne çıkıyor.

Stilin yalnızca görünümle sınırlı olmadığını, duygu, fikir ve yaratıcılığı bir arada yansıtan bir ifade biçimi olduğunu ortaya koyan koleksiyon, estetik ve özgünlük arayışındaki kullanıcıları hedefliyor.

Koleksiyona, Beymen Club mağazaları ve markanın internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen sanatçı Çağla Ulusoy, tasarım sürecinde baharın ve çiçeklerin yarattığı enerjiden beslendiğini belirtti.

Ulusoy, çiçeklerin ve baharın renklerini, doğurgan ve dengeli bir doğa anlayışıyla birleştirmeyi hedeflediğini vurgulayarak, "Baharın etkisi, Anneler Günü teması ile birleşince, çiçekler ve bitkiler doğal olarak tasarımların merkezine yerleşti. Beymen Club'ın yalın estetiğiyle kendi görsel dilimdeki sembolik yaklaşımı harmanladığımda ortaya katmanlı, içinde küçük sürprizler barındıran modern ve zarif hediye parçalar çıktı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Emine Aleyna Başoğlu
