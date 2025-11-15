Haberler

Beyin Pili Ameliyatıyla Tik Bozukluğu Tedavi Edildi

Güncelleme:
İstanbul Atlas Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde, tik bozukluğu teşhisi konan 20 yaşındaki Berke Bilgin'e başarılı bir beyin pili ameliyatı yapıldı. Ameliyat sonrası tiklerinde belirgin azalma görülen genç, sosyal yaşamında önemli bir rahatlama yaşadı.

İstanbul Atlas Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tik bozukluğu teşhisi konan hastaya beyin pili (derin beyin stimülasyonu) ameliyatı başarıyla gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İzmir'in Tire ilçesinde yaşayan 20 yaşındaki Berke Bilgin'e yaklaşık 10 yıl önce tik bozukluğu teşhisi kondu.

Çocukluk döneminde başlayan tiklerin yıllar içinde şiddetlenmesi nedeniyle sosyal yaşamında ve eğitim hayatında zorluklar ve olumsuzluklar yaşayan Bilgin, uzun yıllar boyunca ilaç tedavilerinden de fayda göremedi.

Atlas Üniversitesi Hastanesi Nöromodülasyon Merkezi ekibi tarafından yapılan değerlendirme sonucunda beyin pili takılmasına karar verilen hastaya cerrahi operasyon, Prof. Dr. Ersoy Kocabıçak ve ekibi tarafından başarıyla gerçekleştirildi.

Ameliyat sonrası tiklerinde belirgin derecede azalma görülen hastanın, sosyal uyumu ve yaşam kalitesi de önemli ölçüde arttı.

"Arkadaşlarımla olduğum ortamlarda çok daha rahatım"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kocabıçak, Atlas Üniversitesi Nöromodülasyon Merkezi'nde beyin pili cerrahisinde uluslararası standartlarda hizmet sunmaya devam ettiklerini belirtti.

Kocabıçak, "Beyin pili tedavisi, sadece parkinson veya distoni gibi hastalıklarda değil, Tourette Sendromu olarak bilinen tedaviye dirençli tik bozukluklarında da etkili bir seçenek." değerlendirmesinde bulundu.

Beyin pili ameliyatı sayesinde yaşam kalitesinin arttığını aktaran Berke Bilgin de, "Ameliyattan sonra tiklerimde çok fazla azalma oldu. Artık arkadaşlarımla olduğum ortamlarda çok daha rahatım." ifadelerini kullandı.

Bilgin'in annesi Zerrin Bilgin ve babası Nail Bilgin de çocuklarının 10 yaşında ortaya çıkan vokal ve hareket tik bozukluğu nedeniyle özellikle sosyal yaşamında zorluklar yaşadığını vurguladı.

Bilgin çifti, Kocabıçak ve ekibi tarafından yapılan operasyon sayesinde Berke'nin şikayetlerinin büyük ölçüde ortadan kalktığını ve yaşam kalitesinin arttığını aktardı.

Kaynak: AA / Kerem Alp Eren Kaya - Ekonomi
