Üye Girişi
Haberler

BESOB, Bursaspor'un Deplasman Maçının Sponsoru Oldu

BESOB, Bursaspor'un Deplasman Maçının Sponsoru Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Bursaspor'un 10 Kasım'da Kırşehir ile oynayacağı maça sponsor oldu. BESOB Başkanı Fahrettin Bilgit, Bursaspor'a destek olmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti.

? Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (BESOB), Nesine 3. Lig 1. Grup'ta lider Bursaspor'un 10 Kasım Pazar günü Kırşehir Futbol SK ile yapacağı maçın deplasman sponsoru oldu.

Birliğe bağlı oda başkanlarından oluşan heyet, yeşil beyazlı kulübün tesislerinde Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik ile bir araya gelerek, takıma şampiyonluk yolunda başarı diledi.

BESOB Başkanı Fahrettin Bilgit, ziyarette yaptığı konuşmada, Bursa'nın en önemli markası olan Bursaspor'a destek olmanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

Bursa'nın esnaf ve sanatkar teşkilatı olarak, Kırşehir'in kendileri için ayrı bir anlamı olduğunu vurgulayan Bilgit, şunları kaydetti:

"Esnaf teşkilatımızın köklü tarihinde Kırşehir'in önemi büyük; bu nedenle bu deplasmanın sponsorluğunu üstlenmek bizler için özel bir anlam taşıyor. Bu işbirliği ile hem takımımızın başarısına katkıda bulunmayı hem de Bursa'nın adını daha da yukarılara taşımayı hedefliyoruz. Bursaspor'umuzun bu önemli mücadelede en iyi performansı sergileyeceğine yürekten inanıyorum ve tüm hemşehrilerimize başarı dolu bir sezon diliyorum. Bursaspor'un her daim yanında olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Sinan Balcıkoca - Ekonomi
Narin Güran cinayeti davasında ilk duruşma! Baba ağladı, annenin kıyafeti dikkat çekti

Narin Güran davasında tutuklu sanıklar ilk kez hakim karşısında

 Narin Güran davasında mahkeme salonunu buz kesen 'Cinsel ilişki' itirafı

Narin Güran davasında mahkeme salonunu buz kesen "Cinsel ilişki" itirafı

 Mahkeme başkanından ağabey Enes'e olay soru: Salim'in kızlarıyla ilişkiye girdin mi?

Mahkeme başkanından Narin'in ağabeyine olay soru
Ünlü şarkıcının salona alınması avukatları isyan ettirdi: Gülben dışarı, avukatlar içeri

Ünlü şarkıcı duruşma salonuna alındı, koridor sloganlarla inledi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MASTERCHEF NOODLE TARİFİ! Noodle nasıl yapılır, malzemeleri neler? Özgür Özel- Dilruba Kayserilioğlu olayı nedir? Dilruba Kayserilioğlu, Özgür Özel'e ne dedi? Masterchef dün akşam eleme adayı kim oldu? Masterchef'te bu hafta potaya kim girdi? Gülben Ergen duruşmaya katıldı mı? Narin Güran davasında son durum nedir? Masterchef 7 Kasım yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Tuncer Bakırhan ne dedi? Tuncer Bakırhan hakkında soruşturma mı başlatıldı? Tuncer Bakırhan kimdir, hangi partiden? Tuncer Bakırhan kaç yaşında ve nereli? GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANI: İSKİ 7 Kasım baraj doluluk seviyesi yüzde kaç? FED faizi indirirse altın ve döviz ne olur? Kasım ayı FED faiz kararı sonrası altın fiyatları düşer mi? Narin'in annesi ile amcası arasında ilişki mi var? Narin cinayetinde Nevzat Bahtiyar'ın ifadesi! SON DAKİKA: Nevzat Bahtiyar duruşmada ne dedi? Narin Güran cinayeti davasında Nevzat Bahtiyar neler söyledi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.