Beş kuşaktır kavurdukları Tavşanlı leblebisini Orta Doğu ve Avrupa'ya gönderiyorlar

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde faaliyet gösteren leblebi üreticisi firma, geleneksel yöntemlerle ürettiği ürünü Orta Doğu ve Avrupa pazarına göndererek 86 kişiye istihdam sağlıyor - Beşinci kuşak leblebi üreticisi olan Zeynel Korkmaz: - "Leblebi dışarıdan bakıldığında basit bir çerez gibi görünebilir ama üretim süreci oldukça zahmetlidir. Nohudun seçilmesinden dinlendirilmesine, kavrulmasından elemesine kadar birçok aşama var"

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde beş kuşaktır faaliyet gösteren firma, geleneksel yöntemlerle ürettiği leblebiyi Orta Doğu ve Avrupa pazarına ihraç ederek ekonomiye katkı sağlıyor.

Firmanın sahibi Zeynel Korkmaz, 13 bin 800 metrekarelik tesisinde 86 kişiyi istihdam ediyor.

Sabahın erken saatlerinde Tavşanlı'daki imalathanelerde ateş yakılıyor, kazanlar ısınıyor. Genellikle Ege Bölgesi ve Orta Anadolu'dan temin edilen nohutlar önce dinlendiriliyor.

Belirli aralıklarla ısıtılıp soğutularak günler süren bir işlemden geçirilen nohutlar ustaların ellerinde leblebiye dönüşüyor.

Kuşaktan kuşağa aktarılan bir ustalığın hikayesini taşıyan Tavşanlı leblebisi, Birleşik Arap Emirlikleri, Irak, Katar, Libya, İspanya ve Yunanistan gibi ülkelere ihraç ediliyor.

Leblebi üretimi sabır istiyor

Beşinci kuşak leblebi üreticisi Zeynel Korkmaz, AA muhabirine, büyük dedesinin başlattığı leblebi üretimini, 1984 yılında kendisinin devraldığını belirterek, çocukluğunun üretim atölyelerinde geçtiğini söyledi.

Türkiye'de leblebinin farklı şehirlerde üretildiğini belirten Korkmaz, Çorum'un pazarlama gücüyle öne çıktığını, Ege Bölgesi'nde yetiştirilen nohudun ise kalite açısından tercih edildiğini kaydetti.

Leblebinin sabır ve ustalık gerektiren bir ürün olduğunu ifade eden Korkmaz, "Leblebi dışarıdan bakıldığında basit bir çerez gibi görünebilir ama üretim süreci oldukça zahmetlidir. Nohudun seçilmesinden dinlendirilmesine, kavrulmasından elemesine kadar birçok aşama var. Biz yılda yaklaşık 7 bin ton leblebi üretiyoruz." diye konuştu.

Tavşanlı leblebisinin dış pazarda ilgi gördüğünü dile getiren Korkmaz, ürünün Birleşik Arap Emirlikleri, Irak, Katar, Libya, İspanya ve Yunanistan gibi ülkelere ihraç edildiğini belirtti.

Leblebinin doğal ve katkısız yapısıyla öne çıktığını anlatan Korkmaz, ürünün tanıtımının artırılması için uluslararası fuarların önemine dikkati çekti.

Korkmaz, sektörde devlet desteklerinin önemine değinerek, üreticilerin işbirliği içinde hareket etmesiyle ihracatın daha da artırılabileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Alibey Aydın
TOKİ İstanbul kurasında '7 haneli numara' iddiasına Cumhurbaşkanlığından yanıt geldi

"7 haneli numara" iddiasına Cumhurbaşkanlığından yanıt geldi
