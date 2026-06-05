Benzinde 2, 10 TL'lik İndirim... İndirim "Eşel Mobil" Gereği Pompaya 53 Kuruş Olarak Yansıyacak

Haber: Olcay AYDİLEK

(ANKARA) - Uluslararası piyasalarda Brent petrol ve benzin fiyatlarının gerilemesi, pompaya indirim olarak yansıyacak. Benzine, bu gece yarısı 53 kuruş indirim bekleniyor.

Petrol fiyatları, Orta Doğu kaynaklı gelişmelerin etkisiyle düştü. ABD ile İran'ın anlaşma olasılığının artması, Lübnan-İsrail hattında ateşkes umutları ve Hürmüz Boğazı'na ilişkin olumlu beklentilerle Brent petrol, 97-98 dolardan 95 dolar düzeyine geriledi. Küresel piyasalarda, benzinin metrik ton fiyatı da bir miktar geriledi.

Bu gelişmelere bağlı olarak benzine, bu gece yarısı 2, 10 TL indirim göründü. Eşel mobil sistemi gereğince ÖTV kesintisi yapılması ve pompa satış fiyatlarına 53 kuruşluk indirimin yansıtılması bekleniyor.

Kaynak: ANKA