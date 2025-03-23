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Benzin, motorin ve otogaza zam bekleniyor

Benzin, motorin ve otogaza zam bekleniyor
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Brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Benzine 1 lira 30 kuruş, motorine 1 lira ve otogaza 65 kuruş zam bekleniyor.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre; benzinde haftaya salı gününden itibaren geçerli olacak şekilde, 1 lira 30 kuruşluk artış bekleniyor.

Motorinde haftaya çarşamba günü için 1 liralık zam öngörülürken, otogazda da perşembe günü geçerli olacak 65 kuruşluk bir artış bekleniyor. Tahminlerin kurdaki duruma göre güncellenebileceği belirtiliyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi
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