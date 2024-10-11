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Benzin fiyatlarına üst üste zam! Bu gece tekrar zamlanacak

Benzin fiyatlarına üst üste zam! Bu gece tekrar zamlanacak
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Ardı ardına yapılan zamlar sonucunda benzin fiyatları tekrar artırılacak. Bugün benzine yapılan 64 kuruşluk zammın ardından, gece yarısından itibaren 95 kuruşluk bir artış daha bekleniyor.

Benzin fiyatlarına gece yarısı yeni bir zam daha geleceği bildirildi. Gündüz saatlerinde yapılan 64 kuruşluk artıştan sonra, gece yarısından itibaren benzine 95 kuruşluk bir zam daha öngörülüyor.

Motorin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik beklenmiyor. Dün motorine 77 kuruş zam yapılmıştı.

Güncel Akaryakıt Fiyatları:

İstanbul

Benzin: 43,57 - 43,69 TL

Motorin: 43,45 - 43,52 TL

Ankara

Benzin: 44,09 TL

Motorin: 44,01 TL

İzmir

Benzin: 44,54 TL

Motorin: 44,53 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Petrol Piyasası Kanunu'na göre, 1 Ocak 2005'ten bu yana Serbest Fiyatlandırma Sistemi uygulanıyor. Akaryakıt dağıtım şirketleri depo satış fiyatlarını serbestçe belirleyebiliyor ve bayilere tavsiye edilen tavan pompa satış fiyatlarını sunuyor. Bayiler, bölgesel rekabet koşullarına göre fiyatlarını belirleyebiliyor. Türkiye'de akaryakıt perakende fiyatları rekabet şartlarına göre şekilleniyor.

Haberler.com / Abdurrahman Yazıcı - Ekonomi

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