Benzin fiyatları uçunca İngiliz ailelerin çocuklar için almaya hazırlandığı karar tartışma yarattı - Haberler

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Benzin fiyatları uçunca İngiliz ailelerin çocuklar için almaya hazırlandığı karar tartışma yarattı

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Ekonomi
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Dünya genelinde benzin fiyatlarının arttığı ülkelerden biri de İngiltere oldu. Ülkede ortalama benzin pompa fiyatının litre başına 1,48 sterlin, dizel fiyatının ise litre başına 1,51 sterlini aşarak tüm zamanların rekor seviyelerine ulaştı. Bu gelişmeden sonra servis ve araç benzin paralarını ödemekte zorlanan bazı ailelerin, çocuklarına evde eğitim vermeyi düşündükleri belirtildi.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle dünya genelinde benzin ve motorin fiyatları arttı. Brent petroldeki düşüşün ardından birçok ülkede benzine zam gelse de fiyatlar birçok ülke ekonomisini derinden etkiledi.

Benzin fiyatlarının yükselmesinden nasibini alan ülkelerden biri de İngiltere oldu. İngiltere'de benzin pompa fiyatının litre başına 1,48 sterlin, dizel fiyatının ise litre başına 1,51 sterlini aşarak tüm zamanların rekor seviyelerine ulaştı.

Tarihlerinde böyle bir durumla karşılaşmayan İngilizler de artan petrol fiyatları karşısında ne yapacaklarını şaşırdı. Bazı ailelerin almaya hazırlandığı karar ise hem ülke hem de dünya gündeminde büyük yankı uyandırdı.

Araçlarının benzin ve çocuklarının servis parasını ödemekte zorlanan bazı ailelerin, çocuklarını okuldan alarak evde eğitim yöntemine geçmeye hazırlandıkları iddia edildi. Ailelerin bu hazırlığı başta eğitim çevreleri olmak üzere birçok kesimden tepki gördü.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Ekonomi

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Yorumlar (1)

Eğrioturdoğrukonuş:

ulen bu akp İngilterede de mi benzine zam yapmış ? troller şimdide dünyayı mı batırdınız ulen

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