Benzin fiyatları uçunca İngiliz ailelerin çocuklar için almaya hazırlandığı karar tartışma yarattı

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle dünya genelinde benzin ve motorin fiyatları arttı. Brent petroldeki düşüşün ardından birçok ülkede benzine zam gelse de fiyatlar birçok ülke ekonomisini derinden etkiledi.

İNGİLİZLER DE NASİBİNİ ALDI

Benzin fiyatlarının yükselmesinden nasibini alan ülkelerden biri de İngiltere oldu. İngiltere'de benzin pompa fiyatının litre başına 1,48 sterlin, dizel fiyatının ise litre başına 1,51 sterlini aşarak tüm zamanların rekor seviyelerine ulaştı.

KARA KARA DÜŞÜNMEYE BAŞLADILAR

Tarihlerinde böyle bir durumla karşılaşmayan İngilizler de artan petrol fiyatları karşısında ne yapacaklarını şaşırdı. Bazı ailelerin almaya hazırlandığı karar ise hem ülke hem de dünya gündeminde büyük yankı uyandırdı.

"EVDE EĞİTİM MODELİ" DÜŞÜNÜYORLAR

Araçlarının benzin ve çocuklarının servis parasını ödemekte zorlanan bazı ailelerin, çocuklarını okuldan alarak evde eğitim yöntemine geçmeye hazırlandıkları iddia edildi. Ailelerin bu hazırlığı başta eğitim çevreleri olmak üzere birçok kesimden tepki gördü.