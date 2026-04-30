Haberler

Belçika nükleer santralleri kamulaştırmaya hazırlanıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Belçika hükümeti, mevcut reaktörlerin ömrünü uzatma ve ülkedeki yeni nükleer kapasitesini geliştirmeyi planlıyor

Belçika'da hükümet, Engie şirketine ait Doel ve Tihange nükleer santrallerinin devlet tarafından devralınması için müzakerelere başladı.

Belçika Başbakanı Bart de Wever, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşımda bulundu.

"Engie ile Belçika hükümeti, nükleer santrallerin tam alımı için şartları belirlemek ve gerekli çalışmaları başlatmak üzere bir anlaşmaya varmıştır." ifadesini kullanan de Wever, süreç tamamlanana kadar bütün söküm faaliyetlerinin durdurulduğunu belirtti.

De Wever, hükümetin fosil yakıt ithalatına daha az bağımlılığı, güvenli, uygun fiyatlı ve sürdürülebilir enerjiyi seçtiğini bildirdi.

Yapılan görüşmeler, Engie ve Belçika iştiraki Electrabel'in halihazırda sahip olduğu ve işlettiği tüm nükleer faaliyetleri içeriyor.

Bu kapsama, Doel'deki 4 ve Tihange'deki 3 nükleer reaktör ile ilgili tüm personel, iştirakler, varlıklar ve yükümlülükler giriyor.

Belçika'da federal hükümet, mevcut reaktörlerin ömrünü uzatma ve ülkede yeni nükleer kapasitesini geliştirmeyi planlıyor.

Belçika'da Hollanda sınırına yakın Doel nükleer santralinde 4, Almanya ve Lüksemburg sınırına yakın Tihange nükleer santralinde ise 3 olmak üzere toplam 7 reaktör bulunuyordu.

Halihazırda bunlardan yalnızca Doel 4 ve Tihange 3 faaliyet gösteriyor.

Söz konusu iki reaktörün lisansları 2035'e kadar uzatılmış durumda bulunuyor.

Diğer 5 reaktör ise 2022-2025 yıllarında kapatıldı ancak hükümet bazı reaktörlerin yeniden devreye alınmasını ya da mevcutların ömrünün daha da uzatılmasını değerlendiriyor.

Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker
Ataşehir Belediyesi’nde başkanvekili seçimini Murat Güneş kazandı

Ataşehir Belediyesi'nde olaylı seçim! İşte kazanan isim
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ahıra girmeye çalışan kurt, kangallara yakalanınca bedelini ağır ödedi

Ahıra girmeye çalışan kurt, kangallara yakalanınca olanlar oldu
Ugandalı komutandan akıllara ziyan bir mesaj daha: 5 Türk kadınıyla evlendim

Arsızlıkta sınır tanımıyor: 5 Türk kadınıyla evlendim, kolay bir işti
Saadet lideri Arıkan: Cumhurbaşkanı adayımızı duyunca 86 milyon 'Oh be' diyecek

Saadet lideri Arıkan: Adayımızı duyunca 86 milyon 'Oh be' diyecek
Yeni Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan kimdir?

Emniyet'in bir numarası artık o! Önceki görevi bakın neymiş
Ahıra girmeye çalışan kurt, kangallara yakalanınca bedelini ağır ödedi

Ahıra girmeye çalışan kurt, kangallara yakalanınca olanlar oldu
Eski dostlar düşman oldu: Merih'in gözü Ronaldo'yu bile görmedi

Tutmasalar vuracaktı! Eski dostlar düşman oldu

Mucize kurtuluş! Raylara düşen çocuğunu kucağına aldı, üzerinden vagonlar geçti

Mucize kurtuluş! Baba çocuğunu görünce bir an bile tereddüt etmedi