Belçika'da yıllık enflasyon kasımda yüzde 5,09'la üst üste ikinci ay yüzde 5'in üzerinde kaldı.

Belçika İstatistik Kurumu (Statbel), ülkenin kasım ayı enflasyon verilerini yayımladı.

Buna göre, ekimde yüzde 5,26 olan enflasyon kasımda yüzde 5,09 seviyesinde ölçüldü. Böylece enflasyon son iki ay yüzde 5'in üzerinde gerçekleşti. Tüketici fiyatları kasımda bir önceki aya göre yüzde 0,4 arttı.

Enerji fiyatlarındaki yıllık artış, ekimde yüzde 33,22 iken kasımda yüzde 33,69'a yükseldi. Enerjinin yıllık enflasyona katkısı 2,96 puan oldu.

Geçen yılın aynı ayına göre doğal gaz fiyatları yüzde 65,6, kalorifer yakıtı yüzde 38,1, dizel yüzde 35,6 ve elektrik yüzde 25,6 arttı.

Aylık bazda ise doğal gaz fiyatları yüzde 7,7 ve elektrik fiyatları yüzde 3 yükselirken akaryakıt fiyatları yüzde 7,5 düştü.

Enerji ve işlenmemiş gıda fiyatları hariç tutularak hesaplanan çekirdek enflasyon, ekimdeki yüzde 2,8 seviyesinden kasımda yüzde 2,47'ye geriledi. Hizmet fiyatlarındaki yıllık artış da yüzde 4,73'ten yüzde 4,12'ye indi.

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) Avro Bölgesi için orta vadeli enflasyon hedefi yüzde 2 seviyesinde bulunuyor.

Kaynak: AA