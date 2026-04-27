Belçika'da pilotlardan emeklilik yaşı nedeniyle grev uyarısı

Belçika'da pilotlar, Avrupa kurallarına göre 65 yaşından sonra uçamamalarına rağmen ülkede emeklilik yaşının 66 olması nedeniyle yaşanan çelişkiye tepki göstererek grev uyarısında bulundu.

Belçika'da pilotları temsil eden bütün sendikalar, Belçika havacılık sektörünün tamamını kapsayan ulusal grev bildiriminin bugün itibarıyla yürürlüğe girdiğini açıkladı.

Açıklamada, hükümetin emeklilik reformu nedeniyle pilotların sorun yaşadığına işaret edilerek, reform kapsamında emeklilik yaşının 66'ya çıkarıldığı, buna karşılık Avrupa havacılık mevzuatının pilotların 65 yaşından sonra görev yapmasına izin vermediği ifade edildi.

Belçika mevzuatı ile Avrupa Birliği (AB) kuralları arasında ciddi bir çelişki bulunduğu belirtilen açıklamada, bunun da sektörde hukuki boşluk yarattığı savunuldu.

Sendikalar, bu konuda hızlı ve açık adımlar atılmasını talep ediyor.

Sendikaların grev bildirimi, Belçika havacılık sektöründe çalışanların bugünden itibaren yasal olarak greve gidebileceği anlamına geliyor.

Bildirim sendikalara, uygun gördükleri anda iş bırakma, protesto veya farklı eylemler düzenleme hakkı tanıyor.

Ülke basınında Brussels Airlines'ın 65 yaşındaki bir pilotu kıdem tazminatı ödemeden işten çıkardığı yönünde bir haber yer almıştı.

Belçika'da emeklilik sisteminden sorumlu bakanlık ise pilotların durumunun istisnai olduğunu, söz konusu kişilerin boşluk döneminde uçuş eğitmeni olarak çalışabileceğini savunuyor.