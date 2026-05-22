Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yeni atama ve görevden alma kararları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bazı bakanlıklara ilişkin atama ve görevden alma kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürü Murat Baştor görevinden alınırken yerine Çağlar Tabak atandı.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığında (KOSGEB) açık bulunan başkan yardımcılıklarına Selim Serkan Ercan ve İmran Gezinti, 1. Hukuk Müşavirliğine ise Mustafa Genç getirildi.

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünde açık bulunan Mersin Pazarlama Bölge Müdürlüğüne Ali Kağanoğlu, Diyarbakır Pazarlama Bölge Müdürlüğüne Fatma Musluoğlu'nun atamaları yapıldı.