Bayramda memlekete gitmek isteyenler dikkat! Otobüs biletlerine yüzde 65 zam geldi
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Kurban Bayramı'na sayılı günler kalırken bayramı memleketinde geçirmek isteyenlere kötü haber geldi. Artan akaryakıt fiyatlarıyla birlikte otobüs biletlerine de zam geldi. Ramazan Bayramı'ndan bu yana otobüs biletleri yüzde 65 oranda zamlandı.
Son günlerde üst üste gelen akaryakıt zamlarının etkisi otobüs biletlerine de yansıdı. Kurban Bayramı yaklaşırken okulların tatile girmesiyle birlikte memleketlerine gitmek isteyen vatandaşlar, bilet fiyatlarını görünce şaşkınlık yaşadı.
FİRMALAR GÜNLÜK FİYAT BELİRLİYOR
Motorinin fiyatı 30 liranın üzerine çıkarken yaşanan zamlar sonrası otogarlar bomboş kaldı. Otobüs firmaları artık rezervasyon sistemini kapatarak günlük fiyat belirlemeye başladı.
İKİ AY İÇİNDE YÜZDE 65 ZAMLANDI
Akaryakıt fiyatlarına yapılan zamlar sonrası Ramazan Bayramı'ndan bu yana otobüs bilet fiyatları ortalama yüzde 65 zamlandı. Otobüs firmaları 1,5 ile 2 saat arasında değişen mesafeler için 120 lira ücret alınırken, 20 saat ve üzeri yolculuklar için firmalar 650 lira ile 750 lira arasında ücret alıyor.
Bazı bilet fiyatları ise şöyle:
İstanbul - Bursa 200 lira
İstanbul - Ankara 350 lira
İstanbul - Antalya 490 lira
İstanbul - İzmir 500 lira
İstanbul - Sivas 550 lira
İstanbul - Muğla 570 lira
İstanbul - Diyarbakır 600 lira
İstanbul - Trabzon 620 lira
İstanbul - Kars 700 lira