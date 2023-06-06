Bayram ikramiyesi kaç TL olacak? İşte kulislerde konuşulan zam oranı

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı bayram ikramiyelerine çevrilmiş durumda. Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim öncesinde "Emeklilerimizin bayram ikramiyesini 2 bin liraya çıkardık, şimdi bu rakamı daha da yukarıya çıkarmanın hesabı içerisindeyiz" derken kulislerde bu rakamın yüzde 50 zamla 3 bin liraya bulabileceği konuşuluyor.

Milyonlarca emekli yılın ikinci bayram ikramiyesini almak için Kurban Bayramı'nı beklerken hesaplara yatacak rakam ise merak konusu oldu.

"RAKAMI DAHA DA YUKARI ÇIKARACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli ikramiyeleri için zam sinyali verirken, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada "Emeklilerimizin bayram ikramiyesini 2 bin liraya çıkardık, şimdi bu rakamı daha da yukarıya çıkarmanın hesabı içerisindeyiz" ifadelerini kullanmıştı.

YÜZDE 50 ZAM GELEBİLİR

Kulislerde konuşulanlara göre emekli ikramiyelerine ilişkin yüzde 45'in üzerinde bir zam yapılacağı, hatta yüzde 50'yi bularak 3 bin TL olacağı konuşuluyor.