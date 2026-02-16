Haberler

Bayburt'ta Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu

Güncelleme:
Bayburt'ta Ramazan ayında pide fiyatları belirlendi. Sade pide 25 lira, yumurtalı pide ise 30 lira. Geçen yıla göre gramaj 320’den 300’e düştü ve fiyatlar arttı.

Bayburt'ta Ramazan ayında uygulanacak pide fiyat tarifesi açıklandı. Bir önceki yıl 320 gram olarak satılan pidenin bu sene gramajı düşürüldü, 300 grama çekildi. Yeni fiyat tarifesine göre yumurtalı pide 30, sade pide ise 25 liradan satışa sunulacak.

Geçen sene Bayburt'ta Ramazan ayında 320 gram sade pide 22,5 liradan, 320 gram yumurtalı pide ise 25 liradan satılmıştı. Bu yıl hem gramajın 300'e düşmesi hem de fiyat artışı dikkat çekti.

Öte yandan geçen yıl kilogram fiyatı 70 TL olan pidenin kilo bazındaki yeni fiyatı da 13 lira artarak 83 TL'ye yükseldi. - BAYBURT

