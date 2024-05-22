Bayburt'ta halk ekmek büfeleri glutensiz ekmek satışlarına başladı.

Bayburt'ta ilk olan uygulamayla özellikle buğday, arpa, çavdar gibi tahıllarda bulunan gluten isimli proteine hassasiyeti bulunan çölyak hastaları da ekmeklerini halk ekmek büfelerinden temin edebilecek. - BAYBURT