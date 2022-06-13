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Baybatur'dan afetzedeleri rahatlatan açıklama

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Baybatur'dan afetzedeleri rahatlatan açıklama

AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Sarıgöl ve Salihli'de etkili olan dolu yağışı ve şiddetli fırtına sonrası hasar gören bağlarda incelemelerde bulundu.

AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Sarıgöl ve Salihli'de etkili olan dolu yağışı ve şiddetli fırtına sonrası hasar gören bağlarda incelemelerde bulundu. Üreticilere geçmiş olsun dileklerini ileten Baybatur, "Şu anda hasar tespit çalışmaları yapılıyor. Tamamlanır tamamlanmaz hükümetimiz gereğini yapacaktır. Üreticilerimiz endişelenmesin" dedi.

Manisa'nın Sarıgöl ve Salihli ilçelerinde etkili olan dolu yağışı ve şiddetli fırtına üzüm bağlarında zarara yol açtı. Felaketin hemen ardından üzüm bağlarına giderek üreticilerle bir araya gelen AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, geçmiş olsun dileklerini iletti. Tarım İl Müdürü Metin Öztürk'le görüşerek sahada yürütülen hasar tespit çalışmaları hakkında bilgi alan Baybatur, üzüm üreticilerini dinlemesinin ardından açıklamalarda bulundu. Dolu ve fırtınanın Emcelli, Selimiye, Özpınar mahalleleri ve çevresinde yoğun olmak üzere Sarıgöl'ün büyük bir kısmında ve Salihli Kordon Mahallesi'nde etkili olduğunu aktaran Baybatur, tahmini 60 bin dönümlük arazide etkili olan afetin bağlarda yüzde 10 ile yüzde 90 arasında hasara neden olduğunu söyledi. Tarım İl Müdürlüğü uzmanlarının sahada hasar tespit çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Baybatur, "Bağlarımızdaki hasar tespit çalışmaları tamamlanır tamamlanmaz hükümetimiz gereğini yapacaktır. Üreticilerimiz endişelenmesin" dedi. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Fırtına Salihli Sarıgöl Manisa Ekonomi Haberler

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