Batman'ın Gercüş ilçesinde sebze ve meyvelerde bereket yaşandı

Batman'ın Gercüş ilçesi ile civar köylerinde yetişen sebze ve meyvelerde bereket yaşandı. Sebze ve meyvelerdeki yüksek verim üreticilerin yüzünü güldürürken, fiyatların düşmesi tüketicileri sevindirdi.

Gercüş ilçe merkezi ile köylerde yetişen sebze ve meyvelerde bu sene bereketli bir dönem yaşandı. Sebze ve meyvelerin bol olması hem üreticileri hem de tüketicileri sevindirdi. Çiftçi ürünleri kısa sürede satarken tüketici de ucuza meyve ve sebze almaya başladı. Gercüş Akyar köyündeki üreticilerden Salih Avcı, bu sene bereketli bir yıl geçirdiklerini söyledi.

Geçen seneye oranla bu sene ürünlerden iyi verim aldıklarını kaydeden Avcı, "Organik ürünler bu sene bol, bu nedenle fiyatlar da düşük. Ürünlerin birlikte çıkması ve imkanlarımız olmadığı için başka yerlere götüremediğimizden dolayı ürünleri çok ucuz satıyoruz. Ürünlerimiz hem organik hem de marketlerden daha ucuz veriyoruz" diye konuştu. - BATMAN