Batman Havalimanı İç Hat Yolcu Trafiği Kasım Ayında 52 Bin 261 Kişi

Batman Havaalanı Müdürlüğü tarafından açıklanan 2023 yılı Kasım ayı istatistiklerine göre; iç hat yolcu trafiğinde 52 bin 261 kişinin seyahat ettiği bildirildi.

Batman Havaalanı Müdürlüğü tarafından açıklanan 2023 yılı Kasım ayı istatistiklerine göre; iç hat yolcu trafiğinde 52 bin 261 kişinin seyahat ettiği bildirildi.

Açıklamada, Batman Havalananından Kasım ayında, iç hat yolcu trafiği 52 bin 261 kişi oldu. Kasım ayında Batman Havalananına iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 302'ye ulaştı. Yük trafiği ise Kasım ayında toplamda 503 ton oldu. 11 aylık dönemde ise Batman Havalananından yolcu trafiği 497 bin 847, uçak trafiği 3 bin 138, yük trafiği ise 5 bin 111 ton olarak kayıtlara geçti. - BATMAN