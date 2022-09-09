Üye Girişi
Haberi Paylaş

Batman haberleri... Batman'da ağustos ayında 34 bin 945 kişi uçtu

Ekonomi Haberleri

Batman haberleri... Batman'da ağustos ayında 34 bin 945 kişi uçtu

Batman haberler... Batman Havalimanı Müdürlüğü, ağustos ayı istatistiklerine göre iç hatta 34 bin 945 kişinin seyahat ettiğini açıkladı.

Batman Havalimanı Müdürlüğü, ağustos ayı istatistiklerine göre iç hatta 34 bin 945 kişinin seyahat ettiğini açıkladı.

Batman Havalimanı Müdürlüğünden yapılan açıklamada, " Batman Havalimanı'nda ağustos ayında iç hat yolcu trafiğinde 34 bin 945 kişi uçtu. Ağustos ayında Batman Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 230'a ulaşırken, yük trafiği ise toplamda 405 ton oldu. 8 aylık dönemde ise yolcu trafiği 281 bin 841, uçak trafiği bin 860, yük trafiği ise 2 bin 846 ton olarak gerçekleşti" ifadelerine yer verildi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Batman Havalimanı Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title