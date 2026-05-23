Haberler

Batman'da arıcılara ana arı desteği verildi

Batman'da arıcılara ana arı desteği verildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Batman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan eylem planı kapsamında, Sason ilçesindeki 323 arı yetiştiricisine toplam 3 bin 911 adet ana arı dağıtıldı. Yüzde 80 hibeli projeyle arıcılığın geliştirilmesi ve bal veriminin artırılması hedefleniyor.

Batman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Batman İlinde Arıcılığın Geliştirilmesi ve Bal Veriminin Artırılması Eylem Planı" kapsamında arıcılara ana arı desteği sağlandı.

Sason Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, proje kapsamında Sason ilçesindeki arıcılara önemli destek sunulduğu belirtildi. Açıklamada, arı yetiştiricilerinin desteklenmeye devam edileceği ifade edildi.

"Yüzde 80 hibeli Ana Arı Dağıtım Projesi" çerçevesinde hak kazanan 323 arı yetiştiricisine toplam 3 bin 911 adet ana arının, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü aracılığıyla dağıtılarak üreticilere teslim edildiği bildirildi.

Yetkililer, verilen destekle arıcılığın geliştirilmesi, bal veriminin artırılması ve üreticilerin ekonomik olarak güçlendirilmesinin hedeflendiğini kaydetti. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
CHP Genel Merkezi'nde seçim! Özgür Özel, CHP Grup Başkanı oldu

CHP Genel Merkezi'nde baskın seçim! Özgür Özel, grup başkanı oldu

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

5 kişinin öldüğü kazadan kahreden detaylar! Bir aile yok oldu

5 kişinin öldüğü kazadan kahreden detaylar! Bir aile yok oldu
Aziz Yıldırım özel uçakla Şanlıurfa'ya gitti

Aziz Yıldırım özel uçakla Şanlıurfa'ya gitti
Merkez Bankası'ndan kredi freni! İhtiyaç ve taşıt kredilerinde büyüme limiti düşürüldü

Kredi çekeceklere kötü haber! TCMB gece yarısı yeni karar aldı
Perinaz Shiri, İran'ı karıştıran dansına açıklık getirdi

Savaş halindeki İran'ı karıştıran dansına açıklık getirdi

Tokyo’da gezen Türk çift Icardi ile karşılaştı: Oha Icardi, şaka gibi vallahi

Tokyo’da gezen Türk çifti şaşırtan olay: Oha, şaka gibi vallahi

Pedro Sanchez'in başkanlığını yaptığı Sosyalist Enternasyonal'den mutlak butlan kararına tepki

Erdoğan ve Bahçeli'nin övdüğü liderden mutlak butlan tepkisi
Galatasaray'da seçim günü! Dursun Özbek tarihe geçecek

Saatler sonra tarihe geçecek