Batman'da arıcılara ana arı desteği verildi

Batman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Batman İlinde Arıcılığın Geliştirilmesi ve Bal Veriminin Artırılması Eylem Planı" kapsamında arıcılara ana arı desteği sağlandı.

Sason Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, proje kapsamında Sason ilçesindeki arıcılara önemli destek sunulduğu belirtildi. Açıklamada, arı yetiştiricilerinin desteklenmeye devam edileceği ifade edildi.

"Yüzde 80 hibeli Ana Arı Dağıtım Projesi" çerçevesinde hak kazanan 323 arı yetiştiricisine toplam 3 bin 911 adet ana arının, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü aracılığıyla dağıtılarak üreticilere teslim edildiği bildirildi.

Yetkililer, verilen destekle arıcılığın geliştirilmesi, bal veriminin artırılması ve üreticilerin ekonomik olarak güçlendirilmesinin hedeflendiğini kaydetti. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı