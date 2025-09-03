Haberler

Batman'da Arıcılara Parazitlerle Mücadele İçin Ekipman Desteği Sağlandı

Batman'da Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, arı yetiştiricilerine parazitlerle mücadelede yardımcı olmak amacıyla 100 arıcıya ekipman dağıttı. Vali Ekrem Canalp, bu destek ile üretim kalitesinin artırılacağını vurguladı.

Batman'da Valilik himayesinde, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bünyesinde, İl Özel İdaresinin finansman desteğiyle 100 arıcıya parazitlerle mücadele amacıyla ekipman desteği sağlandı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün bahçesinde düzenlenen dağıtım töreninde konuşan Vali Ekrem Canalp, Batman'ın üretim kenti olacağını söyledi.

Kette üretilen balların Türkiye'nin en kalitelileri arasında bulunduğuna dikkati çeken Canalp, bu kaliteyi koruyacaklarını vurguladı.

Canalp, şunları kaydetti:

"Arı biti olarak bilinen varroa paraziti, arıların gelişimini ve bal verimini olumsuz etkiliyor ancak bu parazitle kimyasal yollarla mücadele edildiğinde kullanılan ilaçlar bala da sirayet ediyor ve doğallığını bozuyor. Bugün çiftçilerimize dağıtacağımız yüzde 70'i hibe destekli cihazların özelliği ise kimyasal kullanmadan bu zararlıyla mücadeleye imkan sağlamasıdır. Böylece hem üretim artacak hem de kaliteden ödün verilmeyecektir."

Konuşmaların ardından 100 üreticiye oksalik asit buharlaştırma makinesi dağıtıldı.

Kaynak: AA / Şahin Seçen - Ekonomi
