Batman'da 38 kilogram kaçak salep yumrusuna el konuldu

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, Batman'da 38 kilogram kaçak salep yumrusuna el konulduğunu bildirdi.

Genel Müdürlüğün NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, konuya ilişkin bilgi verildi.

Bir ihbarı değerlendiren ekiplerin kolluk kuvvetleriyle birlikte denetim gerçekleştirdiği aktarılan paylaşımda, "Denetimlerde, 4 şahıs tarafından salep orkidesine ait yaklaşık 38 kilogram yumrunun doğadan izinsiz şekilde toplandığı tespit edildi. El konulan yumrular, personelimiz tarafından yeniden doğal yaşam alanlarına ekilmeye başlandı." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, nesli tehlike altında bulunan salep orkidelerine ait yumruları izinsiz toplayan her bir şahsa ilgili mevzuat kapsamında 699 bin 245 lira idari para cezası uygulandığı kaydedildi.